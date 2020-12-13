К борьбе с огнем привлекли 60 спасателей и 16 единиц техники.

На Змиевской ТЭС в поселке Слобожанское Харьковской области произошел пожар.

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Как сообщается на сайте ГСЧС сообщение о происшествии поступило спасателям в ночь на 13 декабря. Огонь возник на энергоблоке №9.

Пожарные на месте установили, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей, произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Огонь охватил площадь в 50 кв. м.

Около 4 утра огонь удалось взять под контроль и локализовать, а около девяти пожар полностью ликвидировали. К борьбе с огнем привлекли 60 спасателей и 16 единиц техники.

Пострадавших нет. Причины возникновения пожара устанавливаются.

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Автор: Дмитрий Захаров