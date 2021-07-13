По предварительной информации следствия, водитель скорой не справился с управлением.

У поселка Оратив Винницкой области автомобиль скорой помощи слетел с дороги в кювет и перевернулся. Водитель и двое медицинских работников госпитализированы.

Как сообщается на сайте областной полиции за рулем скорой находился 56-летний местный житель. По предварительной информации следствия, водитель не справился с управлением. Обследование показало, что в момент аварии он был трезвым.

Кроме водителя, пострадали двое медработников в возрасте 40 и 56 лет.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Ранее в Винницкой области беременная за рулем иномарки после ДТП на смерть снесла двух женщин.

По предварительным данным, во время движения столкнулись ВАЗ и BMW, от удара иномарку отбросило на обочину, где находились три женщины. Авто буквально протаранило пешеходов, в результате чего две местные жительницы 54 и 64 лет скончались на месте аварии. При этом еще одну 69-летнюю женщину доставили в больницу с травмами.

За рулем иномарки находилась 26-летняя беременная женщина, которую после аварии госпитализировали. В больницу также доставили 38-летнего водителя ВАЗ.

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Автор: Дмитрий Захаров