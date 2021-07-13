Медики госпитализировали трех человек.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие 12 июля произошло возле Ганнополя Винницкой области. В результате аварии погибли две женщины, а еще три человека госпитализированы, в том числе беременная девушка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел около 17:40. По предварительным данным, во время движения столкнулись ВАЗ и BMW, от удара иномарку отбросило на обочину, где находились три женщины. Авто буквально протаранило пешеходов, в результате чего две местные жительницы 54 и 64 лет умерли на месте аварии. При этом еще одну 69-летнюю женщину доставили в больницу с травмами.

За рулем иномарки находилась 26 - летняя беременная женщина, которую после аварии госпитализировали. В больницу также доставили 38-летнего водителя ВАЗ.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Смертельное ДТП с детьми под Киевом

12 июля утром на сайте ГСЧС сообщалось, что людей в салоне было 12. В результате опрокидывания легкового автомобиля на крышу, которое произошло вблизи с. Ревное в 21:20, погибли 2 человека, из них 1 ребенок и 3 человека госпитализированы в больницу, из них 2 ребенка.

Позже стало известно, что в авто находились 16 человек, из них семь детей, которые были в багажнике.

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Автор: Анастасия Горбачева