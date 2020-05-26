Под Одессой женщина умерла из-за попытки аборта (видео)

Женщина сама себе сделала инъекцию, которая могла стать смертельной. По крайней мере, так она сказала полицейским.

В Одесской области 35-летняя женщина погибла из-за попытки аборта. Возможных причин смерти несколько. Это могла быть смертельная инъекция ветеринарного препарата. Кроме этого, во время вскрытия у погибшей обнаружили разрыв селезенки.

Избавиться от ребенка уколом ветеринарного препарата женщина пыталась уже на пятом месяце беременности. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Женщина сама себе сделала инъекцию, которая могла стать смертельной. По крайней мере, так она сказала полицейским за несколько часов до смерти. И попала в больницу с кровотечением. О произошедшем не хотела говорить даже врачам.

"Она пояснила следователям то, что сделала себе инъекцию, в результате которой у нее случился выкидыш. Она долго не признавалась ни врачам, ни сотрудникам полиции. Никто не знал, потому что она скрывала факт беременности от своей мамы, от своих детей", - рассказал руководитель Татарбунарского отделения полиции Александр Бодюл.

В селе уверены, что она зарабатывала суррогатным материнством и решилась на аборт, когда от ребенка отказались потенциальные родители. Мол, большой живот видели у женщины еще и год назад, но потом он внезапно исчез.

Сейчас правоохранители ждут результаты экспертизы, которая установит: делала ли женщина инъекцию сама, или ей кто-то помогал. Версию с суррогатным материнством в полиции пока даже не рассматривают.

Ранее сообщалось, что в Одесской области полиция выясняет обстоятельства смерти 11-летнего ребенка на операционном столе.

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