В Одесской области полиция выясняет обстоятельства смерти 11-летнего ребенка на операционном столе

Мальчик жаловался на боль в животе. Лишь в больнице он признался, что якобы упал с дерева. Полиция начала расследование.

В Любашевском районе Одесской области полиция выясняет обстоятельства смерти 11-летнего жителя села Троицкое, умершего в больнице на операционном столе.

Как сообщили в Любашевском отделении полиции, 19 мая 11-летнего мальчика скорая помощь доставила из дома в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Читайте такжеВ Одессе продолжается поисковая операция в сгоревшем здании колледжа: спасатели зашли на второй этаж (видео)

«Через несколько часов ребенок скончался на операционном столе», - сообщили в главке.

Предварительно установлено, что с утра он начал жаловаться родителям на боль в животе. «Они дали сыну таблетки, но со временем состояние ребенка только ухудшалось. Около 19.00 родители вызвали медиков. Уже в больнице мальчик признался, что якобы упал с дерева. К большому сожалению, спасти пациента медикам не удалось», - сообщили в полиции.

По другим данным, малолетний житель села Троицкое накануне наелся неспелой черешки, а на следующей день, 19 мая, принял «желудочные» медпрепараты.

По данному факту открыто производство по предварительной правовой квалификации п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. Следствие продолжается.