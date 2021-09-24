В соцсетях пишут, что в автомобиле были сотрудники полиции.

В Одесской области при столкновении грузовика и Citroën пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось на трассе Одесса-Кучурган.

Отмечается, что в результате аварии в селе Каменка пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин в тяжелом состоянии.

Предварительно известно, что автомобиль Citroën столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении. От столкновения травмы получили все пассажиры и водитель Citroën.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Одесского районного управления полиции № 2 и спасатели. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил один из местных Телеграм-каналов, в автомобиле, который столкнулся с грузовиком, были сотрудники внутренней безопасности полиции Одесской области.

"На служебном бусе они попали в ДТП с встречным грузовиком МАЗ на трассе Одесса-Кучурган, 5 человек доставлены с разными телесными повреждениями в больницу Беляевки, двое в тяжелом состоянии. Также в машине была родственница одного из сотрудников с 6-летним ребенком", сказано в сообщении.

Как пишут в соцсетях, предварительно, столкновение произошло, когда "бус" пошёл на обгон.

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Автор: Лариса Козовая