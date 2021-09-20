В результате аварии водитель погиб, еще один человек - в больнице.

Во Львовской области произошла смертельная авария. На дороге М-06 "Киев-Чоп" в селе Новый Милятин (Бусская городская община) Золочевского района, "Мерседес Спринтер" врезался в остановку общественного транспорта.

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, один человек погиб.

19 сентября около 18:00 житель города Самбор, 1987 года рождения, за рулем микроавтобуса не справился с управлением и выехал на правую по ходу движения обочину, где и врезался в остановку.

"В результате столкновения водитель автомобиля скончался в карете скорой помощи, а пассажир автомобиля - житель города Самбор 1989 года рождения, госпитализирован с телесными повреждениями в БСМП. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в департаменте.

Ранее в Киеве у маршрутки на ходу отвалилась задняя полуось, которая потом разнесла остановку. А в Одессе пьяный водитель устроил гонки: его BMW разбило три авто и влетело в остановку.

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Автор: Катерина Комолова