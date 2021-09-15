Злоумышленника приговорили к году тюрьмы.

Во Львовской области осудили бездомного, который залез в три чужих дома. Злоумышленник ничего не воровал- только спал и искал себе что-нибудь поесть.

Об этом говорится в приговоре Дрогобычского горрайонного суда Львовской области. Преступления произошли в июле прошлого года. Фигурант в течение нескольких дней залез в три дома, где на тот момент никого не было. Только в третьем доме незваного гостя неожиданно обнаружила владелица жилья.

Осужденный – уроженец с. Борыничи, имеет судимость по статье об изнасиловании.

В суде фигурант признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в Японии 56-летний местный житель города Беппу Тэцуо Урату годами воровал женское нижнее белье из прачечных.

О кражах стало известно после того, как 21-летняя студентка обратилась в полицию. Девушка заявила, что Урата украл шесть комплектов из местной прачечной самообслуживания.

После этого мужчину задержали, и он признался в краже. Во время обыска в его доме обнаружили еще около 730 предметов белья.

Автор: Дмитрий Захаров