Еще трое пассажиров легковушки оказались в больнице.

На Львовщине недалеко от села Колоденцы Львовского района минувшей ночью перевернулся автомобиль, за рулем которого находился пьяный 22-летний водитель.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, по предварительной версии, водитель автомобиля "Рено Лагуна" не справился с управлением - выехал на обочину дороги и перевернулся.

В результате погибла 17-летняя девушка, еще трое пассажиров - мужчин в возрасте 17, 24 и 26 лет травмированы, их доставили в больницу.

"Во время признания водителя было установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения", - говорится в сообщении.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

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Проводится досудебное расследование.

Напомним, 3 сентября в городе Рудки на Львовщине произошло трагическое ДТП. Фура влетела в магазин и перевернулась, в ДТП скончались трое - водитель грузовика, женщина-пешеход и человек, который закрыл собой одну из дочерей. Его настолько изувечило, что врачи даже не позволили женщине на него посмотреть.

Автор: Тамара Отовская