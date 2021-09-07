Японец наворовал более 700 предметов женского нижнего белья / фото Beppu City Police Office
В Японии 56-летний местный житель города Беппу Тецуо Урату годами воровал женское нижнее белье из прачечных.
Об этом сообщает местный телеканал Abema.
О кражах стало известно после того, как 21-летняя студентка обратилась в полицию. Девушка заявила, что Урата украл шесть комплектов из местной прачечной самообслуживания.
После этого мужчину задержали, и он признался в краже.
Во время обыска в его доме обнаружили еще около 730 предметов белья.
Читайте такжеМужчина 15 лет работал в порнобизнесе в тайне от жены"Мы уже много лет не конфисковали такое большое количество нижнего белья", – рассказал представитель городского отделения полиции.
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