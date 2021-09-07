Мужчину задержали, и он сознался.

В Японии 56-летний местный житель города Беппу Тецуо Урату годами воровал женское нижнее белье из прачечных.

Об этом сообщает местный телеканал Abema.

О кражах стало известно после того, как 21-летняя студентка обратилась в полицию. Девушка заявила, что Урата украл шесть комплектов из местной прачечной самообслуживания.

После этого мужчину задержали, и он признался в краже.

Во время обыска в его доме обнаружили еще около 730 предметов белья.

Читайте такжеМужчина 15 лет работал в порнобизнесе в тайне от жены"Мы уже много лет не конфисковали такое большое количество нижнего белья", – рассказал представитель городского отделения полиции.

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Автор: Катерина Шварц