На место инцидента прибыл начальник полиции Киевской области.

Жестокое двойное убийство произошло в Киевской области. На место трагедии выехал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области Facebook.

По данным правоохранителей, убили семейную пару.

"Резонансное двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги. На месте происшествия начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы", - говорится в сообщении.

По данным РБК-Украина, погибшие из Волынской области, их имена не называются. Тела с ножевыми ранениями обнаружили в микроавтобусе.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харьковской области задержана женщина, которая убила своего новорожденного ребенка. Жительница села Безруки родила девочку дома и через несколько дней задушила ее.

Мертвого ребенка обнаружила свекровь злоумышленницы и сообщила в полицию 28 января. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

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