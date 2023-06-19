Также злоумышленник, возможно, угрожал правоохранителям гранатой.

Сегодня около 4 часов утра мужчина шел посреди проезжей части и увидев полицейский автомобиль начал бросаться на правоохранителей.

Об этом написал в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он отметил, что сегодняшнее утро для патрульных в Киеве "началось не с кофе" - около 4 часов утра, когда действовал комендантский час, инспекторы заметили мужчину, который шел посреди проезжей части.

"Увидев служебный автомобиль, мужчина что-то под него швырнул. А когда патрульные вышли из автомобиля, неизвестный достал из кармана нож и предмет, похожий на гранату: нецензурно выражался, кричал, вел себя агрессивно и угрожал полицейским", - отмечает Белошицкий.

Он рассказывает, что патрульные вызвали подмогу и пытались успокоить неизвестного. "Впоследствии гражданин положил на землю предмет, похожий на гранату, но не прекратил угрозы и бросался с ножом на патрульных. Конечно, в такой ситуации патрульные могли действовать и более жестко, но оценили все с холодным умом, не растерялись и профессионально отреагировали", - отмечает Белошицкий.

На видео, которое он обнародовал, видно как мужчина идет с ножом на полицейских и призывает их стрелять.

Полицейские отвлекли внимание мужчины, и быстро надели наручники.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа взрывотехников.

Мужчину задержали в порядке 208 УПК и сейчас выносится решение о вручении подозрения по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Мужчина забросал гранатой гостей - смертельный случай в Киевской области

Как сообщал УНИАН 30 мая 2023 года, в селе Калиново Киевской области из-за конфликта мужчина бросил гранату в своих гостей, в результате чего один человек погиб, а еще трое получили ранения.

В результате взрыва 27-летний парень погиб, еще два человека получили ранения.

Кроме того, пострадала и соседка, которая зашла с гостинцем к ребенку. Человек, бросавший гранату, намеревался покончить жизнь самоубийством, но полицейские спасли его.

Задержанного мужчину доставили в изолятор временного содержания.

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