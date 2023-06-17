В машине были дети в возрасте от 5 до 15 лет.

Сегодня, 17 июня, возле села Веселиновка Броварского района Киевской области произошло ДТП во время которого 34-летняя водитель Cherry выехала на обочину и столкнулась с деревом.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram, отметив при этом, что женщина погибла. Четверо детей получили травмы различной степени тяжести. Сейчас все дети, которые были в салоне авто госпитализированы.

"Последствия трагические - женщина погибла, четверо пассажиров в возрасте 5, 11, 14 и 15 лет госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщил Небитов.

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ДТП и дети

12 июня в Винницкой области произошло ДТП, в котором пострадала двухлетняя девочка. Ребенок в тяжелом состоянии. Авария произошла вечером. Иномарка на скорости врезалась в ВАЗ на перекрестке села Вороновица. В салоне легковушки был 62-летний водитель с женой, дочкой и двумя внуками. Водитель погиб, дочь и внучка - в тяжелом состоянии. Родственники ищут для них доноров. 24-летний водитель иномарки также попал в больницу. Был ли он трезв и с какой скоростью ехал через населенный пункт, должны установить следователи.

3 июня 2023 года произошло ужасное ДТП на Полтавщине. Погибли четыре человека, среди них ребенок. В одной из машин погибли все, кроме 11-летней девочки.

Столкнулись автомобиль "Subaru", под управлением 40-летнего водителя и автомобиль" Renault", под управлением 20-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля Subaru, а также три пассажира: 13-летний мальчик, 41-летняя и 73-летняя женщины. Еще одна пассажирка, 11-летняя девочка, доставлена в больничное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.

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