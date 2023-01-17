Эксперимент, проведенный в Швейцарии, доказал такую возможность.

Новое исследование показало, что направление лазерного луча в небо может предотвратить удары молнии.

Как сообщает Science Alert, эксперимент по отводу молний провели в Швейцарии на вершине горы, где стоит огромная металлическая телекоммуникационная башня.

На данный момент наша лучшая защита от ударов молнии - это стержень Франклина, не что иное, как металлический шпиль, изобретенный еще в 18 веке. Физики же из Парижа решили проверить новый способ защиты критической инфраструктуры от молний.

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"Хотя эта область исследований была очень активной в течение более 20 лет, это первый полевой результат, который экспериментально демонстрирует молнию, управляемую лазерами", - пишут исследователи.

Короткие интенсивные лазерные импульсы направляли в облака во время грозы и успешно отклонили четыре разряда молнии. Еще 12 ударов молнии попали в башню в те периоды, когда лазер не работал.

Как это работает?

Как объяснили исследователи, лазер, направленный ввысь, изменяет светопреломляющие свойства воздуха, заставляя лазерный импульс сжиматься и усиливаться, пока он не начнет ионизировать молекулы воздуха.

Молекулы воздуха быстро нагреваются на пути лазера, поглощая его энергию, а затем выбрасываются со сверхзвуковой скоростью. Это оставляет после себя "долгоживущие" каналы менее плотного воздуха, которые обеспечивают путь для электрических разрядов.

"Эта работа прокладывает путь к новым применениям ультракоротких лазеров и представляет собой важный шаг вперед в разработке лазерной молниезащиты для аэропортов и крупных объектов инфраструктуры", - говорят ученые.

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