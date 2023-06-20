Службы безопасности Украины предотвратили "слив" оборонной информации.

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве IT-компанию, которая пыталась передать представителям террористической организации "ДНР" информацию из электронных систем прифронтовой ОВА.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, сотрудники СБУ предотвратили передачу в РФ оборонной информации, которая циркулирует в одной из областных военно-гражданских администраций Украины.

"Следствие установило, что возможность утечки существовала через систему электронного документооборота. Так, киевская IT-компания, которая устанавливала программное обеспечение в госучреждении, предоставила право доступа к базам своим коллегам из временно оккупированной части региона", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что этими "коллегами" оказались представители террористической организации "ДНР", которые действовали под видом работников Донецкого "филиала" компании.

Благодаря полученному онлайн-доступу фигуранты планировали регулярно присылать информации из ОВА.

В СБУ установили, что больше всего врага интересовали сведения о последствиях российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре региона. Также захватчики хотели знать точные координаты электроподстанций, на которых проводились или еще продолжаются ремонтно-восстановительные работы после обстрелов.

"Это помогло бы врагу спланировать и осуществить повторные воздушные атаки на них", - отметили в СБУ.

Во время обысков в офисе IT-компании и в помещениях фигурантов в Киеве были обнаружены: компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности; печати и документы, указывающие на ведение "совместного бизнеса" с донецким "филиалом".

На основании собранных доказательств задержан один из руководителей столичного подрядчика. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Содействие деятельности террористической организации).

"Также по этой статье квалифицированы преступные действия пятерых его сообщников из временно оккупированного Донецка. Сейчас решается вопрос об их привлечении к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества", - добавили в пресс-службе.

Задержание предателей в Украине

Как сообщал УНИАН, 19 июня СБУ задержала предателя, который планировал взорвать железную дорогу на Днепропетровщине. Он работал на местной станции "Укрзализныци".

20 июня было задержано и объявлено подозрение жителю Константиновки Донецкой области, который передавал в российскую ФСБ информацию о местах дислокации и направлениях движения подразделений Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в проведении контрнаступательных операций в районе Бахмута.

Вас также могут заинтересовать новости: