В тяжелом состоянии в больницу была госпитализирована девочка 2004 года рождения.

Вчера, 8 июня, на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск в результате столкновение грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их шестилетняя дочь.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Также в тяжелом состоянии в больницу был госпитализирован еще один ребенок – девочка 2004 года рождения. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Вблизи с. Цукуры Каховского района, на перекрестке автодороги Одесса – Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка, столкнулись автомобили «AUDI Q7» и грузовик «VOLVO» с полуприцепом.

Установлено, что водитель внедорожника, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет, двигался по второстепенной дороге Чаплинка-Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. Между транспортными средствами произошло столкновение.

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В результате ДТП водитель «AUDI», его 42-летняя жена и 6-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Во внедорожнике также находилась еще одна дочь супругов, которой 16 лет. Сейчас девушка находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в центральной больнице г. Новая Каховка. Семья приехала на Херсонщину из Кировоградской области.

По факту ДТП с тяжелыми последствиями следственным управлением областного главка полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. То есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек.

Как сообщил председатель политической партии "Свобода" Олег Тягнибок на своей странице в Facebook, в результате ДТП погиб "свободовец" Эдуард Жмутский с женой Мариной и младшей дочерью Златой (6 лет). Их старшую дочь Алину в тяжелом состоянии госпитализировали.

"Эдуард был заместителем председателя Кропивницкой областной организации ВО "Свобода", Марина - руководителем областной организации Объединение украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского поселкового совета от "Свободы". Их младшая дочь Злата в этом году должна была идти в первый класс, старшая Алина - только закончила школу", - написал он.

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Автор: Денис Прядко