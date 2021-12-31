В сети возмутились поведением водителей.

В Балаклее Харьковской области водители не пропускали карету "скорой помощи" с девочкой, которая нуждалась в неотложной госпитализации.

Видео инцидента на дороге опубликовали на Facebook-странице Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"На видео бригада экстренной медицинской помощи в городе Балаклея осуществляет госпитализацию 11-летнего ребенка с диагнозом: аппендицит", – отмечается в подписи к видео.

Медики обратились к водителям с просьбой всегда уступать дорогу "скорой помощи": "Ведь мы спешим спасти чью-то жизнь!".

"Не все это понимают, они думают, что их никогда это не коснется", "Жизнь дороже всего, будьте людьми, уступайте дорогу "скорой", "Чувак в желтом микроавтобусе глухой, слепой и тупой!" – резко негативно отреагировали пользователи.

Читайте также"Ледовое побоище": на Бориспольской трассе десятки авто попали в аварию (видео)Ранее сообщалось, как претендентка на "Мисс Украина 2021" Юлия Андриенко в Харькове отличилась наглым поведением на дороге. Девушка без зазрения совести решила объехать пробку по трамвайным путям.

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