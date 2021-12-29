Девушка прокатилась на своем внедорожнике по трамвайным путям.

Претендентка на Мисс Украина 2021 Юлия Андриенко в Харькове отличилась наглым поведением на дороге. Девушка без зазрения совести решила объехать пробку по трамвайным путям.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Труха".

Отмечается, что инцидент на Салтовском шоссе вечером во вторник, 28 декабря. Андриенко выехала на трамвайные пути, чтобы объехать образовавшуюся пробку на дороге.

"Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть. И я не ошибалась", - заявила претендентка на Мисс Украина 2021.

Стоит отметить, что девушка сама снимала то, как едет по трамвайным путям, на видео, а потом выложила в Instagram-сторис. Вчера весь Харьков встал в пробках из-за снегопада и девушка решила, видимо, проявить свою "смекалку". На данный момент этого видео уже нет в Instagram.

Напомним, что согласно пункту 11.9. правил дорожного движения "Запрещается выезжать на трамвайные пути встречного направления, отделенные от проезжей части трамвайные пути и разделительную полосу".

Как ранее сообщал УНИАН, Александра Яремчук стала обладательницей титула "Мисс Украина 2021". Девушка обошла 25 конкуренток, после чего на нее надели эксклюзивную корону за 3 миллиона долларов.

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