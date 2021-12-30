В полиции напомнили об ответственности.

Патрульная полиция Украины накануне новогодних и рождественских праздников напомнила водителям о наказании, которое будет грозить за нетрезвое вождение.

Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Кодекс Украины Об административных правонарушениях предусматривает следующие виды наказания:

по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КУоАП - штраф 17 000 гривень с лишением права управления на год).

по ч. 2 ст. 130 (Повторное на протяжении года управление в состоянии опьянения) КУоАП - штраф 34 000 гривень с лишением права управления на 3 года с оплатным изъятием транспортного средства или без такового или админарест на 10 суток с оплатным изъятием транспортного средства или без такого).

по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - 51 000 гривень с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства).

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по ч. 4 ст. 130 (употребление лицом, которое управляло транспортным средством, после ДТП с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП - 34 000 гривень или административный арест на срок пятнадцать суток с лишением права управления на 3 года).

"Празднуйте ответственно. Ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии опьянения, ведь последствия могут быть фатальными", - призвали правоохранители водителей.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, как будут работать такси и общественный транспорт Киева в новогоднюю ночь.