"Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в $60 тысяч.

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачили межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами, которые наладили схему "поставки" иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства.

Как сообщает пресс-центр СБУ, "собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тыс. долларов.

По материалам СБУ, в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально удостоверяли "бесплодие" жены. А это - основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Далее - поиск кандидатки на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак расторгали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

Кроме прочего, в рамках проведенных экспертиз СБУ задокументировала факт халатного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям. Это привело к смерти новорожденных.

В рамках уголовного производства проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы.

В ходе обысков изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления причастности участников схемы к торговле людьми.

Мероприятия по разоблачению преступной схемы проводились совместно со следственным управлением ГУ НП в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

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Автор: Константин Гончаров