В Черкасской области спасатели отыскали тела двух взрослых и ребенка, которые накануне провалились под лед на Днепре и утонули.
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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, трагедия произошла в селе Бучак. После сообщения о происшествии спасатели обследовали более километра береговой линии. С рассвета 25 января к поиску людей привлекли отделение поисковых водолазно-спасательных работ и отделение с дронами.
По состоянию 13: 40 водолазы подняли на поверхность тела всех троих погибших.
Спасатели призвали граждан воздержаться от выхода на лед в период колебания температуры.
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