Трагедия произошла в селе Бучак.

В Черкасской области спасатели отыскали тела двух взрослых и ребенка, которые накануне провалились под лед на Днепре и утонули.

Читайте такжеУкраинские туристы провалились под лед на польском озере (видео)

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, трагедия произошла в селе Бучак. После сообщения о происшествии спасатели обследовали более километра береговой линии. С рассвета 25 января к поиску людей привлекли отделение поисковых водолазно-спасательных работ и отделение с дронами.

По состоянию 13: 40 водолазы подняли на поверхность тела всех троих погибших.

Спасатели призвали граждан воздержаться от выхода на лед в период колебания температуры.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров