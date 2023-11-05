Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, его участники и возможные свидетели, а также будут проработаны записи с камер видеонаблюдения.

Прокуратура начала уголовное производство в связи с обнародованием видео инцидента с военнослужащим в районном управлении полиции в Киеве.

Как отмечается в сообщении на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры было начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий в отношении военнослужащего со стороны сотрудников полиции.

Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - Превышение власти или служебных полномочий.

Видео дня

"В сети Интернет распространена информация о задержании военнослужащего работниками Шевченковского управления полиции ГУ НП в городе и совершении ими противоправных действий, связанных с причинением военнослужащему телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Кроме того, было обнародовано видео из помещения территориального отдела полиции, на котором виден момент падения военнослужащего на пол.

Так, в рамках следствия проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента, его участников и возможных свидетелей. Также будут проработаны записи с камер видеонаблюдения в Шевченковском управлении полиции.

Избиение военного полицейскими в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось видео, на котором полицейский Шевченковского районного участка города Киева избил военного.

По информации столичных телеграмм-каналов, военного, после тяжелого ранения на фронте, направили на военно-врачебную комиссию в Киев. Имея заключение комиссии, военный билет и билет на поезд, военный якобы направлялся на вокзал, но его задержали за нарушение комендантского часа.

Мужчину доставили в Шевченковский райотдел и избили. На кадрах видно, как один из правоохранителей толкает воина в стену, тот падает на пол. После инцидента бойца отпустили, но он получил сотрясение мозга и другие травмы.

По версии полиции, оперативник обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа. В этот момент к ним подошел пьяный мужчина в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника.

Далее, отмечают в полиции, работник полиции пригласил незнакомца пройти в отдел для проверки его личности. Последний игнорировал требования полицейского и продолжал конфликтовать. Как стало известно впоследствии, мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений.

Это событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Также была инициирована служебная проверка с целью предоставления правовой оценки действиям участников инцидента.

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