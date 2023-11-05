Полиция раскрыла детали инцидента и показала видео с бодикамеры полицейского.

В сети появилось видео, на котором полицейский Шевченковского райотдела города Киева избил военного.

По информации столичных телеграмм-каналов, военного, после тяжелого ранения на фронте, отправили на ВЛК в Киев. Имея заключение комиссии, военный билет и билет на поезд, военный якобы направлялся на вокзал, но его задержали за нарушение комендантского часа.

Мужчину доставили в Шевченковский райотдел и избили. На кадрах видно, как один из правоохранителей толкает воина в стену, тот падает на пол. После инцидента бойца отпустили, но он получил сотрясение мозга и другие травмы.

Вместе с тем, столичная полиция также прокомментировала инцидент с полицейским и воином-пограничником. Там опубликовали видео с бодикамеры полицейского. На кадрах видно, с чего начался конфликт.

По версии полиции, оперативник обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа.

"В этот момент к ним подошел мужчина навеселе в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника. Сотрудник полиции пригласил незнакомца пройти в отдел для проверки его личности. Впрочем, последний игнорировал законные требования полицейского и продолжал конфликтовать. Как стало известно потом, мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений", - отметили в полиции.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Инициирована служебная проверка с целью предоставления правовой оценки действиям участников инцидента.

Похожий инцидент

Напомним, что ранее в Черноморске Одесской области несколько мужчин жестоко избили военного. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Первоначально сообщалось, что на военного напали несколько злоумышленников, от первого удара потерпевший упал и не мог встать, но его продолжали избивать.

Также сообщалось, что у потерпевшего якобы исчезли банковские карты, телефон и военный билет. По факту происшествия было начато уголовное дело.

Позже стало известно, что по подозрению в жестоком избиении военного задержали двух мужчин. Пострадавший умер.

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