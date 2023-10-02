Подрядчика работ на путепроводе проверяют в рамках еще одного уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами.

Начато досудебное расследование по факту обрушение конструкций на объекте строительства путепровода по ул. Дегтяревской и ул. А. Довженко в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Отмечается, что сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре напомнили, что 30 сентября на объекте строительства проводились работы по монтажу мостовых балок. Около 16:20 при установке седьмой балки последняя потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию. После этого началась цепная реакция, приведшая к повреждению ранее установленных мостовых балок и их падению на проезжую часть. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Согласно материалам следствия, реконструкцию путепровода по заказу коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводит ООО "Росдорстрой" с привлечением субподрядных организаций.

В прокуратуре отмечают, что в рамках производства будут назначены экспертизы для установления причин и обстоятельств обрушения строительных конструкций.

В сообщении сказано, что действия должностных лиц подрядной организации ООО "Росдорстрой" проверяются в рамках еще одного уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными в 2021-2023 годах на проведение капитального ремонта дорог и путепроводов в г. Киеве путем завышения стоимости изделий, проведения некачественных работ и поставления некачественных материалов. Сказано, что в данном уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) действия и продолжаются судебные экспертизы.

Обвал моста в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, в субботу, 30 сентября, в Киеве на улице Александр Довженко во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода во время монтажа произошел обвал балок. В КГГА отметили, что жертв и пострадавших нет.

Группа дорожно-строительных компаний RDS, выполняющая работы по реконструкции Дегтяревского путепровода, объяснила причины падения балок пролетной части и заявила, что последствия будут ликвидированы за ее счет.

В компании отметили, что во время выполнения монтажа 7-ой балки в проектное положение она потеряла свою устойчивость. При падении была задета часть уже смонтированной конструкции, что привело также к нарушению ее устойчивости и падению других 6-ти балок пролетного строения.

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