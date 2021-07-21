Специалисты отмечают провальное состояние дел с охраной в следственном изоляторе Одессы.

Появилось видео побега из следственного изолятора Одессы 40-летнего Сергея Кутафина, который произошел во вторник, 20 июля.

Запись с камер видеонаблюдения оказалась в распоряжении Obozrevatel.

На записи видно, что преступник долго преодолевал заграждения. При этом на него не среагировала служебная собака, а на периметр не выдвинулась группа задержания. По мнению источника издания, это свидетельствует о проблемах с техническими средствами охраны в СИЗО.

"Они должны были сразу дать предупредительный выстрел в воздух, после чего прицельно стрелять на поражение. Мы же видим по записи, что ни предупредительного выстрела, ни прицельной стрельбы не было. Девушка-часовая стреляет, но наугад. Из этих видео можно сделать вывод о провальном состоянии дел с охраной в этом подразделении", - отмечает источник.

Также собеседник утверждает, что побег произошел на немодернизированном участке периметра, где инженерно-технические средства охраны старые и исчерпали свой ресурс.

"При новом руководстве Минюста и Департамента исполнения наказаний программу по модернизации инженерно-технических средств охраны свернули. Прямое следствие этого - результат в виде такого побега", - заявил источник.

Побег из СИЗО в Одессе: что известно

20 июля из Одесского следственного изолятора сбежал заключенный - 41-летний Сергей Кутафин.

Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 185 (кража) УКУ.

В тот же день правоохранители задержали заключенного Сергея Кутафина.

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Автор: Денис Прядко