Один из российских сенаторов заявил, что в этом деле есть "украинский след".

В России выдвинули "версию" покушения на предателя Олега Царева.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев нашел в этом "след СБУ".

"В Олега Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать", - заявил Бондарев.

Видео дня

По его словам, это "террористическое нападение на общественного и политического деятеля".

Покушение на Царева

Напомним, утром 27 октября российские Telegram-каналы сообщили, что в оккупированной Ялте напали на Царева. Произошло это в санатории, где он жил.

В последнее время коллаборант Олег Царев довольно жестко критиковал действия российских властей. Денис Казанский отметил, что именно Кремлю сейчас выгодно его "убрать".

В день покушения предатель Олег Царев имел целью провести "важную видеоконференцию". Перед этим он приказал всем работникам санатория в Ялте идти домой. Сотрудники узнали о нападении из интернета. Впрочем, сейчас заведение работает в штатном режиме.

Вас также могут заинтересовать новости: