Дрон снял гениальный план мужчин, которые устроили спринтерский забег вблизи границы.

Двое нарушителей-"бегунов" пытались незаконно пересечь государственную границу в Одесской области. Впрочем, их ждала неприятность.

Как сообщает Государственная пограничная служба, двое мужчин быстрым бегом приближались к границе, но не смогли преодолеть противотранспортный ров. Они залезли туда, но выбраться не смогли.

"Нарушителей-"бегунов" остановило "препятствие". После "спринтерского забега" они пытались преодолеть противотранспортный ров. Спустились в него, а вылезти уже не смогли. Правоохранители наблюдали за ними некоторое время с воздуха и потом протянули руку помощи", - говорится в сообщении.

На задержанных составлены админпротоколы. Их судьбу будет решать суд.

Истории с уклонистами

На Закарпатье спасли двух мужчин во время неудачной попытки пересечь украинско-словацкую границу, преодолев реку Латорица. В частности, к спасателям обратились представители Чопского пограничного отряда с просьбой оказать помощь двум мужчинам, которые находятся на дереве среди воды в месте разлива реки. Выяснилось, что уклонисты преодолели часть реки, но сильно замерзли, поэтому сил добраться до берега уже не было. С помощью жилетов и носилок мужчин доставили к берегу.

Впоследствии в Одесской области с выстрелами задержали четырех уклонистов, которые обмотались алюминиевой фольгой, чтобы их не заметил тепловизор.

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