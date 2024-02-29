За такое путешествие они заплатили организаторам "турне" от $3 до $8 тыс.

В Одесской области с выстрелами задержали четырех уклонистов, которые обмотались алюминиевой фольгой, чтобы их не заметил тепловизор.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), четырех мужчин призывного возраста заметили пограничники Белгород-Днестровского отряда. "В Одесской области пограничники с предупредительными выстрелами задержали "блестящих" нарушителей границы. Изотермическое одеяло есть в аптечках опытных туристов, но мужчины, которые пытались тайно пересечь границу, использовали его как нестандартный атрибут", - рассказали в ГПСУ.

Говорится, что к путешествию нарушители подготовились тщательно - чтобы не попасть в поле зрения тепловизионного прибора, они решили обмотаться изотермическим спасательным одеялом, которое закрепили на себе скотчем. Однако, благодаря техническим возможностям ГПСУ, их хитрости не сработали. Заметив пограничников, мужчины начали убегать, не реагируя на неоднократные требования об остановке.

"Заставили их остановиться только предупредительные выстрелы правоохранителей", - отмечают в ГПСУ.

Задержанными оказались жители Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областей. Маршрут движения они отыскали через различные интернет-мессенджеры. По их словам, за такое путешествие они заплатили организаторам "турне" от $3 до $8 тыс. каждый.

На всех горе-изобретателей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и по ст. 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

Решение в отношении задержанных будет принимать суд.

Истории с уклонистами

На Закарпатье спасли двух мужчин во время неудачной попытки пересечь украинско-словацкую границу, преодолев реку Латорица. В частности, к спасателям обратились представители Чопского пограничного отряда с просьбой оказать помощь двум мужчинам, которые находятся на дереве среди воды в месте разлива реки. Выяснилось, что уклонисты преодолели часть реки, но сильно замерзли, поэтому сил добраться до берега уже не было. С помощью жилетов и носилок мужчин доставили к берегу.

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