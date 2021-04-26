Следователи установили, что сотрудники "Киевгаза" при поверке бытовых счетчиков газа в доме допустили нарушения, повлекшие взрыв.

По делу о взрыве в жилом доме на Позняках в Киеве, произошедшем 21 июня 2020 года, сообщено о подозрении первому заместителю председателя правления акционерного общества "Киевгаз" и еще четырем должностным лицам общества.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, согласно заключению комплексной судебной экспертизы, должностные лица АО "Киевгаз" во время осуществления поверки бытовых счетчиков газа в доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, допустили нарушения требований ряда нормативно-правовых актов.

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В частности, они нарушили Правила безопасности систем газоснабжения, Кодекс газораспределительных систем и другие в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

Вследствие нарушений произошел взрыв газа, что привело к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели пятерых и травмирования трех человек.

Кроме того, вследствие потери жилья жильцам дома был причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Согласно заключению экспертизы, был установлен круг должностных лиц АО "Киевгаз", действия которых находятся в причинно-следственной связи с наступлением взрыва.

Сегодня по результатам расследования первому заместителю председателя правления АО "Киевгаз", трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда АО "Киевгаз" сообщено о подозрении о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, обязанным их соблюдать, повлекшее гибель людей, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

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В то же время указанным лицам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля.

Кроме того, принимаются меры относительно заочного сообщения о подозрении еще одному лицу, которое с августа 2020 года находится на временно оккупированной территории Луганской области.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Взрыв на Позняках: что произошло

В результате взрыва в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, был разрушен четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи одного из подъездов. В результате взрыва погибли пять человек. Без жилья остались 125 человек.

Полиция открыла уголовное производство по делу.

Пострадавшие заявляют, что накануне трагедии отучали запах газа в дома после того, как специалисты компании "Киевгаз" проводили поверку счетчиков.

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Автор: Инна Андалицкая