В прокуратуре объяснили необходимость такого решения.

В Киеве остановили демонтаж поврежденной секции многоэтажного дома на Позняках, в котором летом прошлого года прогремел мощный взрыв.

Об этом пишет "Сегодня".

В КП "Житлоинвестбуд УКБ", которое является заказчиком выполнения работ по демонтажу аварийного подъезда говорят, что они прекращены по требованию городской прокуратуры столицы. Причина - проведение строительно-технической экспертизы для установления причин разрушения.

"После снятия запрета работы на объекте будут возобновлены. В настоящее время демонтировано 7 из 10 этажей поврежденной секции", – сообщил Александр Акимо, директор КП "Житлоинвестбуд УКБ".

Читайте такжеВзрыв на столичных Позняках: разрушенный подъезд дома практически сравняли с землей (фото)

В коммунальном предприятии отрицают слухи по поводу застройки этого места новым зданием или превращение трех этажей в ТЦ.

В столичной прокуратуре подтвердили назначение строительно-технической экспертизы поврежденного здания.

"Мы считаем, нельзя демонтировать здание, проводить эти работы до принятия процессуальных решений. Почему? Это место, где произошла трагедия, погибли люди, есть пострадавшие, десятки людей понесли материальные убытки. В случае если у прокурора возникнут вопросы к экспертам или нужно будет проводить какую-то дополнительную экспертизу, мы этого не сможем сделать, если здание разберут полностью, поэтому работы в этом здании остановлены", – рассказали в ведомстве.

Взрыв на Позняках: что известно

Взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня. Были разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи одного из подъездов. В результате взрыва погибли 5 человек. Без жилья остались 125 человек.

Полиция открыла уголовное производство.

Пострадавшие заявляют, что накануне трагедии ощущали запах газа в доме после того, как специалисты компании "Киевгаз" проводили поверку счетчиков.

В "Киевгаз" сообщили, что в июне снимали счетчики в этом доме на плановую поверку. В компании заверили, что предоставили правоохранительным органам всю информацию и документацию, необходимую для расследования взрыва, и создали комиссию для расследования.

13 августа президент Владимир Зеленский заявил, что новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке на столичных Позняках.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован