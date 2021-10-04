Попытка заехать на гору Острая чуть не закончилась для двух смельчаков трагично.

В Закарпатье двое мужчин пострадали во время попытки заехать на гору - их джип перекинулся и прокатился порядка 150 метров.

О случившемся сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел около полудня 3 октября в районе горы Острая в Мукачевском районе. В машине находились двое жителей Ужгородского района 1983 и 1966 годов рождения.

"Водитель хотел заехать на вершину, однако на крутом подъеме не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля", - отметили спасатели.

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Потерпевших доставили в село Пашковцы, где передали их бригаде экстренной медпомощи, а те отвезли в Воловецкую центральной больницы.

Напомним, на прошлом неделе очевидцы сняли, как неизвестный мужчина устроил свалку в одном из самых живописных мест Карпат - в национальном природном парке "Синевир".

Автор: Станислав Кожемякин