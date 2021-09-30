Мусор сбрасывают возле реки, после чего грейдер присыпает его глиной "чтобы не бросалось в глаза".

В Закарпатской области разыскивают нарушителя, который сбрасывал бытовые отходы в реку в одном из самых живописных мест Карпат - в национальном природном парке "Синевир".

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных Facebook-сообществ.

"Мужчина не из дома вывоз эти твердые бытовые отходы, его заставляет это делать местное руководство. Позже туда приезжает грейдер и нагребает глину, чтобы в глаза не бросалось", - пишет автор публикации.

На каком именно участке парка была организована стихийная свалка, не указывается, однако областное управление полиции Закарпатья уже заинтересовалось случившимся и пытается установить личность нарушителя.

Нацпарк "Синевир": что известно

Парк занимает площадь в 43 тысяч гектаров. Свой статус он получил в 1989 году - до этого он существовал в качестве ландшафтного заказника общегосударственного значения.

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На территории парка встречаются 53 растения и 43 позвоночных животных из Красной книги Украины.

Ранее УНИАН сообщал о десятках стихийных свалок, которые были обнаружены вдоль реки Тиса и ее притоков в этом году.

Автор: Станислав Кожемякин