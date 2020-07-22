На Полтавщине люди перекрыли международную трассу Киев-Харьков: требуют разъяснений относительно изменения руководства сельского хозяйства (фото, видео)

На месте дежурят полицейские патрули. Ситуация спокойная.

Жители села Ялосоветское Хорольского района, Полтавской области, и окрестных сел сегодня в течение уже двух часов перекрывают трассу международного значения М-03 (Киев - Харьков – Довжанский).

Как сообщает корреспондент УНИАН с места событий, селяне вышли на акцию с требованием к президенту, Кабинету министров и руководству области и района разобраться в ситуации со сменой руководства Государственного предприятия «Опытное хозяйство им. 9 Сичня» Андрея Пасюты и назначении нового руководителя и нового главного бухгалтера. Сейчас счета предприятия заморожены, выплаты заработной платы приостановили.

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Акция была санкционированной. На месте дежурят полицейские патрули. Активисты перекрывают трассу с 15-минутными перерывами.

Председатель Хорольского районного совета Вера Мартюк в комментарии УНИАН отметила, что местные власти очень беспокоит ситуация, которая сложилась вокруг опытного хозяйства.

«Это одно из крупнейших сельскохозяйственных бюджетообразующих хозяйств Хорольского района. Мы очень заинтересованы в его качественной работе. Более 300 работников живут за счет заработной платы, которую получают в предприятии. Они не имеют собственной земли. Хотя закон о распаевании земель госпредприятий Верховная рада уже приняла в первом чтении. И имею надежду, что после принятия во втором чтении, селяне смогут получить свою землю. Сейчас жителей волнует вопрос смены руководства. Андрея Пасюту уже не первый раз отстраняют от работы. Со стороны высшего руководства (Национальная академия аграрных наук Украины – именно в нее входит ГП «ОХ им. 9 Сичня», - УНИАН) не было никакого разъяснения, что и вызвало у людей такую реакцию. Селяне не нарушают закон, акция санкционирована, но они настроены категорично. Люди молчать не будут и сегодняшний митинг тому подтверждение», - отметила Мартюк.

Сейчас акция протеста продолжается. Люди ожидают приезда руководителей НААН Украины и реакции на их требования. Ситуация спокойная.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Опытное хозяйство им. 9 Января» Института свиноводства и агропромышленного производства Национального академии аграрных наук Украины находится на территории Полтавской области. Занимается выращиванием зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур. На предприятии работает более 300 человек.

Создано предприятие в 1960 году с целью организационно-хозяйственного обеспечения условий для проведения производственной проверки и внедрения научных разработок в производство и другой хозяйственной деятельности.

Хозяйство имеет в пользовании 7772, 6 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 6907,6 га пашни.

В хозяйстве содержится 2534 голов КРС, из них 600 коров, 1561 гол. свиней, в том числе 100 основных свиноматок, 156 голов овец.

Хозяйство имеет миникомбикормовый завод, что обеспечивает комбикормами собственного производства для кормления животных. Работает крупорушка и маслобойня, цех по изготовлению экструдата.

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