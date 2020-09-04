Полиция наткнулась на сообщение в соцсети о возможном развращении несовершеннолетней местной девушки.

На Полтавщине полиция открыла уголовное производство по факту сообщения о развращении несовершеннолетней в городе Кременчуг.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Полиция наткнулась на сообщение в соцсети о возможном развращении несовершеннолетней местной девушки. Впоследствии в полицию обратились и родственники ребенка.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Проанализировав собранную информацию, следственно-оперативная группа полиции в течение нескольких часов установила личность, которая вероятно причастна к совершению данного правонарушения.

Им оказался местный человек, 1972 года рождения, который ранее уже имел проблемы с законом.

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Сейчас фигурант дает показания следователю. Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства судом вины человека, ему грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

По словам отца девушки, инцидент произошел по дороге домой из лицея.

"Дочь у своего подъезда приостановилась. В это время человек быстро подошел к ней, залез под юбку и начал трогать за левую ягодицу. Дочь ударила по руке и громко закричала. Он отскочил, несколько секунд стоял к ней спиной, вероятно, рассуждая как действовать дальше, оглянулся и быстро пошел в сторону гаражей. Не проронил ни слова", - написал отец девочки.

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Автор: УНИАН