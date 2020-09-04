На Полтавщине полиция открыла уголовное производство по факту сообщения о развращении несовершеннолетней в городе Кременчуг.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
Полиция наткнулась на сообщение в соцсети о возможном развращении несовершеннолетней местной девушки. Впоследствии в полицию обратились и родственники ребенка.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Проанализировав собранную информацию, следственно-оперативная группа полиции в течение нескольких часов установила личность, которая вероятно причастна к совершению данного правонарушения.
Им оказался местный человек, 1972 года рождения, который ранее уже имел проблемы с законом.
Читайте такжеНападение в Омске педофила на школьниц в подъезде попало на видео
Сейчас фигурант дает показания следователю. Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства судом вины человека, ему грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
По словам отца девушки, инцидент произошел по дороге домой из лицея.
"Дочь у своего подъезда приостановилась. В это время человек быстро подошел к ней, залез под юбку и начал трогать за левую ягодицу. Дочь ударила по руке и громко закричала. Он отскочил, несколько секунд стоял к ней спиной, вероятно, рассуждая как действовать дальше, оглянулся и быстро пошел в сторону гаражей. Не проронил ни слова", - написал отец девочки.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Сумах известный фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку
- В Харьковской области поймали педофила, который 10 лет развращал мальчиков
- Задержание педофила-фотографа: СМИ узнали новые детали о подозреваемом
- Предлагал подростку полтысячи гривен за интим: во Львове поймали педофила
- В Одесской области 23-летний парень изнасиловал мальчика на пастбище
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram