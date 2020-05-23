На Львовщине мужчина надругался над двумя малолетними девочками

За совершенное правонарушение жителю Жовковского района грозит до восьми лет лишения свободы.

На Львовщине следователи сообщили о подозрении злоумышленнику, причастному к растлению несовершеннолетних.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

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В Жовкивское отделение полиции 22 мая обратились жители одного из сел района, которые сообщили, что неизвестное лицо совершило в отношении их дочерей в возрасте 6 и 7 лет развратные действия.

Установлено, что к совершению этих преступлений причастен 45-летний житель Жовковского района.

Следователи территориального подразделения полиции по процессуального руководства Червоноградской местной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения, досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в пригороде Одессы задержали подозреваемого в похищении 7-летней девочки.

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