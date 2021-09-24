Женщина пожаловалась, что давно не ела такой "вкусной" еды.

В скоростном поезде Укрзализныци "Интерсити +" пассажиры пожаловались на питание. В частности, они утверждают, что хот-доги не готовят на месте, а просто берут замороженные и разогревают.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка, пассажирка одного из поездов Александра Горчинская.

Так, женщина пожаловалась, что давно не ела такой "вкусной" еды.

"Оказывается, что хот-доги теперь берут замороженные и просто разогревают в микроволновке, а не готовят на месте, как это было раньше. Из-за чего тесто похоже на размокшую бумагу. В ланч-боксе - несколько ложек риса, пару кусочков курицы и один - брокколи, это в основном блюде. И все это какое-то никакое. Ну там еще кекс, ладно, он был ок", - пишет она.

Кроме того, даже сырные шарики оказались невкусными. Девушка долго не могла понять в чем дело, только потом оказалось, что в их составе масло пальмовое и рапсовое.

Под заметкой пассажирки руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко оправдался: сейчас меню ланч-боксов на стадии обновления.

"Спасибо за фидбек, меню ланч-боксов сейчас как раз обновляем. А вот по хот-догам проблема глубже, потому что в ковидных условиях все поставляется герметично запаянным. Исправимся", - отметил Шевченко.

Вместе с тем под постом пользователи оставили множество комментариев. В частности, они жалуются на питание, Wi-Fi и скорость поезда: "Когда я получила тяжелое пищевое отравление после обеда в Интерсити, то теперь постоянно беру еду с собой"; "Пост опубликовался с 10-й попытки, потому что вай-фаем здесь, конечно, и не пахнет"; "Да, минимум с середины лета там так. Я очень любила воговские хот-доги, но очень разочарована теперь этим замороженным чертишо"; "Подтверждаю, поломалось все включительно с вегетарианским ланчем, который раньше был вкусным. Ныне похож на перемороженные отходы, которые кому-то были предосудительны"; "я с самого начала не понимал увлечения этими Интерсити. За гораздо более высокие цены и ничем не лучшее качество. В сравнении с обычными поездами, и даже больше, мне гораздо удобнее поспать в поезде 9 часов, чем с уставшими ногами и спиной сидеть 6,5".

Напомним ранее УНИАН писал, что в скоростном поезде "Интерсити" сообщением Киев-Львов пассажиры отличились необычайной "аккуратностью" оставив после себя кучу объедков, лужи кофе, рваная бумага, обертки, стаканчики и пакеты с мусором как на креслах, так и на полу.

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Автор: Виктория Гордиенко