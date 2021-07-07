В УЗ предупредили, что подобные действия могут привести к аварии с человеческими жертвами.

В Одессе неизвестные наложили камни и шины на рельсы перед пассажирским поездом "Интерсити", следовавшим из Киева.

Как сообщили в пресс-центре "Укрзализныци", инцидент произошел 6 июля на 1496 км перегона Одесса-Застава-1 – станция Усатово.

"Около 14:00 машинист электропоезда "Интерсити" №761 сообщением "Киев-Одесса" применил экстренное торможение для предотвращения наезда на камни и шины. К счастью и благодаря оперативным действиям машиниста, наезда удалось избежать", - сказано в сообщении.

Во время осмотра был выявлен факт наложения камней и шин на обе рельсовые нитки. Локомотивная бригада убрала посторонние предметы из колеи. Пассажирский поезд задержался на 3 минуты.

В ведомстве подчеркивают, что подобные вмешательства могут помешать стабильной работе железной дороги, нанести значительный материальный ущерб и в случае аварии привести к человеческим жертвам.

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Автор: Лариса Козовая