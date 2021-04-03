Судя по всему, пассажиры решили хорошенько подкрепиться в пути, но почему-то убрать после себя не посчитали нужным.

В скоростном поезде "Интерсити" сообщением Киев - Львов пассажиры отличились необычайной "аккуратностью", оставив после себя кучу объедков, лужи кофе, рваную бумагу, обертки, стаканчики и пакеты с мусором как на креслах, так и на полу.

Фото "свинарника" опубликовано на Facebook-странице "dpt.kiev.ua".

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На кадрах видно, что граждане в вагоне поезда, который известен как своим комфортом, так и немалыми ценами на билеты, устроили настоящий свинарник.

Судя по всему, пассажиры решили хорошенько подкрепиться в пути, но почему-то убрать после себя не посчитали нужным. При этом их не смущало, что в вагоне с ними рядом находились и другие люди - попутчики.

Остается не понятным, как отреагировал проводник на подобную ситуацию, и почему горы мусора никто не убрал. Также не уточняется, когда именно произошел случай.

В сети бурно отреагировали на такой инцидент в недешевом поезде. В комментариях к публикации нечистоплотных пассажиров называют "быдлом", и замечают, что выяснить их личность не проблема, ведь все места продаются на конкретную фамилию:

"Найти и наказать!", "В жизни всякое бывает. Каждый может так... повеселится, перебрать, "переусердствовать", и, чего скрывать, иногда хочет. Просто за такое стюардам и уборщикам и другому персоналу нужно оставить щедрые чаевые. Ну и, безусловно, не беспокоить попутчиков. А подход "заплатил за билет и делаю, что хочу" - это быдланство, свинство и прочие эпитеты, указанные в комментариях.

"Хрюши!"

"В чем проблема? В вагоне есть камеры, билеты именные, заблокировать этих товарищей и не продавать больше билеты на УЗ, как делают в нормальных странах, например, на стадионах не продают билеты футбольным хулиганам"...

"Это просто дно!"

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Автор: Виктория Гордиенко