Законопроектом предполагается урегулировать применение гидрогенизированного пальмового масла в производстве пищевых продуктов и установить требования к маркировке пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляемых детьми (№5148).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 304 народных депутатов из 353 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, в частности, устанавливается, что в производстве детского питания запрещается использование гидрогенизированного пальмового масла и гидрогенизированных растительных жиров.

Запрещается оборот детского питания, если оно содержит гидрогенизированное пальмовое масло и гидрогенизированные растительные жиры; компонентами детских смесей начальных, детских смесей для последующего кормления является масло (масло) семена кунжута и/или масло (масло) семена льна, а также глютен; если компоненты таких смесей были произведены с применением ряда пестицидов.

Во время производства пищевых продуктов в Украине запрещается использование гидрогенизированного пальмового масла, сухих молочных продуктов, с добавлением гидрогенизированных растительных жиров в производстве продуктов детского питания и традиционных пищевых продуктов, кондитерских изделий, в том числе, с какао, шоколада и продуктов с содержанием шоколада, мороженого.

Запрещается оборот пищевых продуктов, в которых содержание трансжирных кислот превышает 2 грамма на 100 граммов общего количества жира в пищевом продукте.

Кроме того, устанавливается, что в производстве традиционных молочных продуктов запрещается использовать жиры и белки немолочного происхождения, в том числе, пальмовое масло, а также любые стабилизаторы и консерванты.

Для чего используют пальмовое масло

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для получения твердых пластичных жиров жидкие растительные масла обычно подвергаются дополнительной физической и химической обработке - частичной гидрогенизации. Гидрогенизация - это насыщение масла атомами водорода в течение нескольких часов при температуре 200-300 градусов Цельсия, с помощью никелевых или платиновых катализаторов.

Целью гидрогенизации является сохранение масла от порчи и возможность сгущения его для выработки маргарина и заменителей сливочного масла.

"Процесс не контролирует, когда именно атомы водорода сочетаются с ненасыщенными жирами растительного происхождения, превращая их в чрезвычайно вредные для организма трансгенные жиры, которые являются чужеродными для организма человека. В них, благодаря присутствию атомов водорода, изменен способ сопряжения ферментов и молекул. Именно поэтому трансжиры имеют доказанное пагубное влияние на здоровье людей и не только вызывают ожирение, но и сердечные болезни, рак, диабет, расстройство иммунной системы", - говорится в тексте.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала года изъяли более 2 тонн фальсифицированного сливочного масла.

Автор: Таня Поляковская