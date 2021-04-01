Злоумышленники также бросили в заведение «коктейль Молотова».

Сегодня ночью в курортной зоне Одессы неизвестные обстреляли развлекательный комплекс Park Residence.

Читайте такжеВ Киеве "заминировали" все больницы: полиция эвакуирует пациентов и персоналКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на Французском бульваре.

Отмечается, что ночью двое неизвестных обстреляли здание развлекательного комплекса и бросили в него бутылку с легковоспламеняющимся веществом. В результате происшествия люди не пострадали. Повреждено окно заведения.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

С места происшествия изъяли четыре стреляные гильзы предположительно от гладкоствольного охотничьего ружья. Принимаются меры по установлению полных обстоятельств происшествия и причастных к нему злоумышленников.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что злоумышленники обстреляли известный клуб Park Residence.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая