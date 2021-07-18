Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит.

Вследствие отравления в детском лагере в Ивано-Франковской области в больницу попали уже семеро несовершеннолетних.

Об этом в субботу, 17 июля, рассказали в Главном управлении областной Госпродпотребслужбы.

По информации службы, подростки отравились в загородном заведении оздоровления и отдыха ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты" в селе Татаров Надворнянского района.

"В инфекционное отделение Яремчанской ЦРБ по состоянию на 14:00 часов 17 июля 2021 года госпитализировано семерых детей в возрасте до 16 лет. Предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит. Состояние - легкой и средней степени тяжести", - сообщили в службе.

Отмечается, что дети заехали в лагерь 14 июля. Заведение зарегистрировано в Едином государственном реестре операторов рынка пищевых продуктов.

Читайте такжеТянули 10 человек: в Киеве спасли парашютиста, унесенного ветром из-за аварии катера (видео)Сейчас специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановые проверки: в частности, отобрали на микробиологическое исследование шесть проб готовых блюд, одну пробу питьевой воды, семь проб пищевого сырья, 14 смывов на кишечную палочку и 21 смыв на патфлору.

Отравление в детском лагере на Прикарпатье

16 июля в полиции Ивано-Франковщины сообщали, что пятеро подростков 13-15 лет, которые отдыхали в одном из детских лагерей, госпитализированы с отравлением.

Предварительным диагнозом назывался острый гастроэнтерит.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 - Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова