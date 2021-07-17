Детей госпитализировали, а полицейские начали уголовное производство.

В Ивано-Франковской области пятеро подростков из детского лагеря госпитализированы с отравлением.

Информация о происшествии поступила в пятницу, 16 июля, от врачей Яремчанской райбольницы, сообщили в полиции Ивано-Франковщины.

В больницу доставлены пятеро детей 13-15 лет, отдыхавших в одном из детских лагерей. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит. В настоящее время состояние детей стабильное.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Виктория Токарева