Часть из них пыталась пересечь границу по поддельным документам.

С начала полномасштабного российского вторжения украинские пограничники задержали более 3000 мужчин, которые уклонялись от мобилизации. Еще почти тысяча мужчин попыталась пересечь границу по поддельным документам.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга.

"На зеленом участке границы, это за пределами пунктов пропуска, с 24 февраля нами было задержано 3250 таких лиц. Кроме того, были попытки выехать за пределы Украины через пункты пропуска, используя поддельные документы – 900 человек", – отметил Демченко.

Уклонисты и злоумышленники, которые организуют незаконное пересечение границы, придумывают различные схемы. В частности, пограничники Западного отряда недавно разоблачили одну из таких.

"По легенде организатора, мужчины должны были выезжать за пределы Украины как водители для перевозки грузов. Его клиентами были украинцы призывного возраста и те, кто подпадал под всеобщую мобилизацию", – отметил Демченко.

За свои услуги организатор получал 20 тысяч гривен. Его поймали при попытке вывоза из страны уклониста.

Как сообщал УНИАН, военнослужащие Чопского отряда пресекли попытку незаконной переправки через государственную границу Украины 19-летнего юноши. Парень притворился чемоданом, чтобы бежать из Украины несмотря на запрет.

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