В КГГА спрогнозировали, когда возобновится электроснабжение в Киеве

Специалисты уже приступили к оперативному восстановлению работы оборудования.

Восстановить электроснабжение в некоторых районах Киеве планируется в течение трех часов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в мэрии, специалисты уже приступили к оперативному устранению и восстановлению работы оборудования, а также осуществляют переподключение потребителей.

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"Ориентировочный срок выполнения работ - 3 часа", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, из-за аварии на киевской ТЭЦ-5 наблюдаются перебои в электроснабжении в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

В частности, проблемы коснулись ТРЦ Ocean Plaza, где из-за отсутствия света эвакуировали людей. Не работают светофоры, остановились 15 троллейбусных маршрутов, также свет отсутствует на станциях киевского метро "Дружбы народов" и "Печерская".

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