Отключение света в Киеве привело к задержке троллейбусов на 15 маршрутах

К настоящему моменту движение всех маршрутов восстановлено.

В связи с внезапным отключением света в Киеве было задержано движение целого ряда троллейбусных маршрутов.

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Как сообщила пресс-служба «Киевпастранса», речь идет о маршрутах № 1,3,5,7,8,9,12,15,17,38,40,40к,42д, 43,50.

Напряжение в сети отсутствовало на площадях Бессарабской, Лыбедской, Соломенской, а также на бульваре Дружбы народов и Железнодорожном шоссе.

К настоящему моменту движение всех маршрутов восстановлено.

Ранее сообщалось, что несколько районов Киева остались без света. Остановились троллейбусы, не работают даже светофоры. Пользователи тем временем прислали фото неизвестного дыма над ТЭЦ.

В КГГА сообщили, что городские службы устраняют повреждения оборудования на ТЭЦ-5: в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах могут быть перебои с электроснабжением.

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