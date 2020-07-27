Отключение света в Киеве привело к задержке троллейбусов на 15 маршрутах
В связи с внезапным отключением света в Киеве было задержано движение целого ряда троллейбусных маршрутов.
Читайте такжеВ КГГА отреагировали на "блэкаут" в Киеве и объяснили, что случилось (фото)
Как сообщила пресс-служба «Киевпастранса», речь идет о маршрутах № 1,3,5,7,8,9,12,15,17,38,40,40к,42д, 43,50.
Напряжение в сети отсутствовало на площадях Бессарабской, Лыбедской, Соломенской, а также на бульваре Дружбы народов и Железнодорожном шоссе.
К настоящему моменту движение всех маршрутов восстановлено.
Ранее сообщалось, что несколько районов Киева остались без света. Остановились троллейбусы, не работают даже светофоры. Пользователи тем временем прислали фото неизвестного дыма над ТЭЦ.
В КГГА сообщили, что городские службы устраняют повреждения оборудования на ТЭЦ-5: в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах могут быть перебои с электроснабжением.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram