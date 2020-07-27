В Киеве пропал свет на двух станциях метро – СМИ

В ТЦ River Mall также возникли перебои со светом.

На станциях столичного метрополитена «Дружбы народов» и «Печерская» пропало электроснабжение.

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Об этом пишет Telegram-канал «Киев сейчас». Отмечается, что люди выходят со станций наружу.

В то же время в ТЦ River Mall также возникли перебои со светом. В кинотеатре «Планета Кино» сеансы под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что несколько районов Киева остались без света. Остановились троллейбусы, не работают даже светофоры. Пользователи тем временем прислали фото неизвестного дыма над ТЭЦ.

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