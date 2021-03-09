Свидетели аварии отмечают, что водителю чудом задело только одну ногу.

В Киеве водитель за рулем Porsche Cayenne на большой скорости въехал в отбойник, в результате чего автомобиль прошило насквозь.

Фотографии с места ДТП опубликованы на Facebook-странице Типичный Киев.

Инцидент произошел на улице Академика Заболотного, вблизи ТЦ "Атмосфера".

Отбойник прошел через всю машину и вышел из заднего стекла. Были ли в салоне авто еще пассажиры - неизвестно.

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Свидетели аварии отмечают, что водителю чудом задело только одну ногу. Мужчину отправили в больницу.

На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, что водитель выбрался из машины и прилег возле места аварии.

Позже на место прибыла скорая и полиция. Обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.

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Автор: Денис Прядко