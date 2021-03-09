В Киеве водитель за рулем Porsche Cayenne на большой скорости въехал в отбойник, в результате чего автомобиль прошило насквозь.
Фотографии с места ДТП опубликованы на Facebook-странице Типичный Киев.
Инцидент произошел на улице Академика Заболотного, вблизи ТЦ "Атмосфера".
Отбойник прошел через всю машину и вышел из заднего стекла. Были ли в салоне авто еще пассажиры - неизвестно.
Читайте такжеНа Харьковщине микроавтобус попал в ДТП: есть погибший и много раненых
Свидетели аварии отмечают, что водителю чудом задело только одну ногу. Мужчину отправили в больницу.
На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, что водитель выбрался из машины и прилег возле места аварии.
Позже на место прибыла скорая и полиция. Обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В центре Киева произошла авария, движение на Большой Васильковской парализовано (фото)
- В Виннице поезд протаранил легковушку
- "ДТП-паровозик": в Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля (фото)
- Во Львовской области машина слетела в реку (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram