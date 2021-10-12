В Снятине на Прикарпатье патрульный автомобиль сбил женщину с полуторагодовалым ребенком прямо на пешеходном переходе.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Женщина шла с сыном на руках по переходу в момент, когда их сбили.
"По словам очевидцев, от удара малыша отбросило на несколько метров. А женщина влетела в лобовое стекло патрульной машины", – говорится в сюжете.
Отмечается, что пострадавших госпитализировали. У женщины – травма головы, а малыш чудом отделался испугом.
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