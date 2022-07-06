Пострадавшая госпитализирована, ей ввели сыворотку.

Главное управление Госпродпотребслужбы Киева начало эпидрасследование из-за зафиксированного случая ботулизма в Дарницком районе.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

"По информации Госпродпотребслужбы, 2 июля женщина приобрела вяленую рыбу в магазине "Пчилка" по адресу ул. Елены Пчилки, 7-Б", - говорится в сообщении.

Пострадавшая госпитализирована, ей ввели сыворотку.

В КГГА напоминают, что ботулизм - очень опасная болезнь, которая может привести к параличу и смерти. Причиной заболевания чаще всего становится употребление продуктов домашнего консервирования: мяса, рыбы, иногда – овощей. Потенциально опасными являются все консервированные продукты, которые были плохо вымыты или термически обработаны.

Как сообщал УНИАН, в конце июня в Дарницком районе Киева госпитализировали с сальмонеллезом почти 30 человек, они ели шаурму.

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