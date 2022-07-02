В случае захвата столицы захватчики обещали ей должность в рядах оккупационной администрации.

Служба безопасности Украины выявила и нейтрализовала российскую агентуру, которая разведывала оборонительные позиции ВСУ и теробороны на Киевщине. Правоохранители уже направили в суд материалы производства в отношении злоумышленников, координатором которой была директор одной из киевских школ.

Об этом в Facebook сообщает Служба безопасности Украины.

"Обнаружено и нейтрализовано российскую агентуру, которая прощупывали оборонительные позиции ВСУ и Теробороны, а также передавала агрессору информацию об общественно-политической обстановки (в т.ч. проукраинских деятелей культуры, медиа и тому подобное) в столице и в области", - сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что для обмена разведданными и их передачи кураторам из Москвы использовали мессенджеры.

"Деятельность вражеских агентов координировала директор одной из киевских школ. В случае захвата столицы захватчики обещали ей должность "министра образования" в рядах оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Сейчас материалы производства направлены в суд. Предательнице грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Киевщине будут судить псевдостаросту, который "сливал" позиции ВСУ и агитировал за "русский мир".

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